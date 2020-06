Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Accenture : contrat avec l'Office américain des brevets Cercle Finance • 18/06/2020 à 16:32









(CercleFinance.com) - Accenture a annoncé jeudi avoir remporté un contrat de 50 millions de dollars auprès de l'Office des marques et brevets des Etats-Unis. Le contrat conclu avec l'US Patent and Trademark Office (USPTO) prévoit la fourniture de services d'automatisation, d'intelligence artificielle, d'apprentissage automatique, de traitement du langage naturel, de traitement robotique et de blockchain, selon le communiqué publié par le groupe de conseil. Le spécialiste de l'externalisation explique que ces services vont permettre de faciliter les recherches des 9000 examinateurs de brevets que compte l'agence en augmentant le nombre d'outils à leur disposition.

