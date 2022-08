Accenture: conclut l'acquisition d'Eclipse Automation information fournie par Cercle Finance • 30/08/2022 à 13:00

(CercleFinance.com) - Accenture a finalisé l'acquisition d'Eclipse Automation, un fournisseur de solutions personnalisées d'automatisation de la fabrication et de robotique dont le siège est à Cambridge, Ontario, Canada.



Les conditions de la transaction, qu'Accenture a annoncée le 21 juillet 2022, n'ont pas été divulguées.



Eclipse Automation crée des systèmes de fabrication automatisés pour fabriquer des produits pour les entreprises des sciences de la vie, de l'équipement industriel, de l'automobile, de l'énergie et des biens de consommation.



L'acquisition permet à Accenture de proposer des lignes de production automatisées qui exploitent le cloud, les données et l'intelligence artificielle (IA), rendant les usines plus intelligentes et plus productives, durables et sûres.



Les quelque 800 professionnels d'Eclipse Automation rejoignent le service d'ingénierie et de fabrication numérique d'Accenture, Industry X.