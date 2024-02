Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Accenture: compte faire l'acquisition de GemSeek information fournie par Cercle Finance • 20/02/2024 à 14:36









(CercleFinance.com) - Accenture annonce la prochaine acquisition de GemSeek, société spécialisée dans les analyses de l'expérience client.



L'idée est d'aider les entreprises à comprendre leurs clients grâce à des informations, des analyses et des modèles prédictifs basés sur l'IA.



GemSeek aide ainsi ses clients de plusieurs secteurs (télécommunications, santé, biens de consommation et services financiers...)à réaliser tout le potentiel de leurs programmes d'expérience client, à entretenir des relations clients durables et à améliorer leurs revenus et leur efficacité opérationnelle.



Accenture estime que le marché mondial de l'analyse de l'expérience client devrait passer de 9,5 milliards de dollars en 2022 à 37 milliards de dollars en 2032.



Basée à Sofia (Bulgarie), GemSeek compte plus de 170 employés répartis entre la Bulgarie et le Royaume-Uni.



Les termes de la transaction n'ont pas été divulgués. La finalisation de l'acquisition est soumise aux conditions de clôture habituelles.





