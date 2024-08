Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Accenture: collaboration en IA générative avec S&P Global information fournie par Cercle Finance • 06/08/2024 à 15:11









(CercleFinance.com) - Accenture annonce avoir formé une collaboration stratégique avec S&P Global afin de promouvoir l'innovation en intelligence artificielle générative (IA gén) dans le secteur des services financiers.



Les partenaires doivent d'ailleurs lancer d'ici la fin du mois un programme de formation complet à destination des quelque 35 000 employés de S&P Global pour mettre à jour leurs connaissances dans l'emploi de l'IA gén.



Le programme, utilisant les services d'Accenture LearnVantage, vise à améliorer la maîtrise de l'IA et à répondre aux besoins en talents évolutifs de l'industrie.



Les deux entreprises travailleront également ensemble pour développer et améliorer les solutions d'IA pour le secteur financier.





