Accenture: collaboration avec une filiale de Renault Group information fournie par Cercle Finance • 08/11/2022 à 17:18

(CercleFinance.com) - Mobilize Financial Services, filiale du groupe Renault, annonce le lancement de Mobilize Insurance, structure dédiée à l'assurance automobile pour le marché européen pour les clients Renault, Dacia et Alpine.



Dans ce cadre, Accenture annonce sa collaboration avec Mobilize Financial Services afin de construire et exploiter la plate-forme d'assurance de bout en bout, et créer des expériences optimisées et uniques tout au long du parcours client.



' De nouveaux modèles commerciaux, rendus possibles par la technologie, devront être mis en oeuvre pour rester pertinents pour les clients, accélérer la transition vers le net zéro et stimuler la croissance future ', a déclaré Jean-Marc Ollagnier, directeur général d'Accenture pour l'Europe.