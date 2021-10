Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Accenture : collaboration avec MediaMarktSaturn Retail Group information fournie par Cercle Finance • 20/10/2021 à 12:47









(CercleFinance.com) - Accenture annonce une collaboration avec MediaMarktSaturn Retail Group, l'un des principaux détaillants allemands d'électronique grand public, afin de l'accompagner dans la transformation de ses contenus. 'En collaboration avec Accenture, nous visons à faire passer notre engagement client numérique au niveau supérieur, grâce à la mise en oeuvre d'un nouveau système évolutif et à un catalogue de contenu personnalisé ', a déclaré Giuseppe Cunetta, directeur du marketing et du numérique chez MediaMarktSaturn Retail Group. Dans ce cadre Accenture mobilisera sa plate-forme SynOps pour simplifier, automatiser et faire évoluer le contenu proposé par MediaMarktSaturn et jouer sur la différenciation.

