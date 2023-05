Accenture: choisie par TCL pour transformer sa planification information fournie par Cercle Finance • 16/05/2023 à 17:29

(CercleFinance.com) - TCL Industries Holding va transformer son activité avec la solution de planification des approvisionnements de Blue Yonder, avec le soutien stratégique d'Accenture, annonce cette dernière.



La solution de planification des approvisionnements de Blue Yonder, associée à la technologie et à l'expérience industrielle d'Accenture, aidera TCL 'à obtenir une vision globale de son processus de planification et à déployer des capacités avancées pour créer des plans plus précis et de meilleure qualité', précise le groupe Accenture.



'Des capacités de planification de l'approvisionnement souples et efficaces sont essentielles pour pouvoir livrer avec précision une large sélection de produits afin de répondre aux attentes des clients', a déclaré Harvey Kim, directeur général, Communications, Médias et Technologie, Accenture Greater China.



Antonio Boccalandro, président, APAC/LATAM, Blue Yonder, a ajouté: 'Nous nous réjouissons d'aider TCL à transformer ses capacités de planification des approvisionnements et espérons travailler avec eux sur les solutions dont ils pourraient avoir besoin à l'avenir.'