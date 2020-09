Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Accenture : BPA attendu en hausse de 5-9% en 2020-21 Cercle Finance • 24/09/2020 à 13:43









(CercleFinance.com) - En marge de la publication de ses résultats annuels, Accenture indique tabler, pour son exercice 2020-21, sur un BPA compris entre 7,80 et 8,10 dollars, ce qui impliquerait une hausse de 5 à 9% par rapport au BPA ajusté de 7,46 dollars de 2019-20. Le cabinet de conseil et de services d'externalisation anticipe une progression de son chiffre d'affaires de 2 à 5% en monnaies locales en 2020-21, pénalisé à hauteur d'environ un point de pourcentage par un déclin des revenus de coûts de voyages remboursables.

Valeurs associées ACCENTURE-A Tradegate -5.98% ACCENTURE-A LSE -100.00% ACCENTURE-A NYSE -5.68%