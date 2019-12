Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Accenture : annonce une acquisition en Australie Cercle Finance • 02/12/2019 à 12:40









(CercleFinance.com) - Accenture annonce avoir fait l'acquisition d'Apis, une société de conseil australienne, afin de renforcer ses services aux gouvernements et aux clients du secteur de la santé en Australie. Basée à Canberra, Apis a été fondée en 1999. Elle emploie plus de 120 professionnels et travaille avec certaines des plus grandes organisations de service public fédéral d'Australie. Les termes de l'accord n'ont pas été divulgués.

Valeurs associées ACCENTURE-A Tradegate +0.88% ACCENTURE-A LSE -100.00% ACCENTURE-A NYSE -0.04%