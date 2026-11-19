Accenture ACN.N a annoncé son intention de supprimer environ 950 postes au Portugal d’ici janvier, dans le cadre d’un plan de départ volontaire destiné au personnel travaillant pour Meta Platforms, alors que la société propriétaire de Facebook poursuit une démarche de rationalisation liée à l’intelligence artificielle.
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Accenture a indiqué avoir informé les équipes de Lisbonne chargées de fournir des services "Trust & Safety" à Meta META.O de son intention de réduire d’environ 16 % ses effectifs au Portugal, invoquant « des changements majeurs dans la demande des clients concernant ces prestations et la nécessité de procéder à d’importantes réductions d’effectifs ».
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Cette décision intervient alors que Meta, propriétaire de Facebook, Instagram et WhatsApp, mène une vaste campagne de rationalisation liée à l’intelligence artificielle.
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Reuters avait rapporté en mai que Meta prévoyait une première vague d’environ 8 000 suppressions d’emplois à l’échelle mondiale alors qu’elle intensifie ses investissements dans l’IA.
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Accenture a indiqué qu’après avoir évalué le nombre de personnes ayant accepté cette offre, elle déterminera les mesures supplémentaires nécessaires pour restructurer ses équipes.
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L'entreprise a également affirmé qu'elle restait engagée envers le Portugal et qu'elle continuerait à investir dans des capacités stratégiques et des partenariats avec ses clients portugais.
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