Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Accenture : annonce un partenariat avec Polytechnique Paris Cercle Finance • 23/11/2020 à 12:09









(CercleFinance.com) - Accenture et l'Institut Polytechnique de Paris (IP Paris) ont conclu un partenariat stratégique de cinq ans afin de co-développer des solutions en réponse 'aux grands défis sociaux, économiques et environnementaux auxquels l'humanité est confrontée', indique le communiqué d'Accenture. Le partenariat vise notamment à favoriser le développement de technologies innovantes en réponse à ces défis. Créée initialement pour une durée de cinq ans, la Chaire Technologie pour le Changement fera partie intégrante des activités de recherche et de formation menées à IP Paris. Son programme éducatif bénéficiera aux étudiants et aux décideurs d'aujourd'hui et de demain en abordant un large éventail de questions telles que l'innovation inclusive, la transition énergétique, les technologies durables, l'économie circulaire, les modèles commerciaux durables et la finance responsable. La chaire contribuera fortement à un certificat dont le niveau sera basé sur le degré d'engagement des étudiants envers ces questions critiques.

Valeurs associées ACCENTURE-A Tradegate +0.56% ACCENTURE-A LSE -100.00% ACCENTURE-A NYSE +0.19%