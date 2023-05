Accenture: annonce des nominations en Inde information fournie par Cercle Finance • 05/05/2023 à 12:57

(CercleFinance.com) - Accenture a annoncé aujourd'hui de nouvelles nominations au sein de son équipe de direction en Inde. Ajay Vij a été nommé au poste nouvellement créé de Country Managing Director, et Sandeep Dutta prend la tête de l'India Market Unit.



La société a également annoncé que Rekha M. Menon, Senior Managing Director et Chairperson d'Accenture en Inde, prendra sa retraite le 30 juin. En tant que présidente, elle a joué un rôle actif dans la croissance des activités d'Accenture. Elle a été à l'origine de la stratégie indienne de citoyenneté d'entreprise et a défendu le programme d'inclusion et de diversité de l'entreprise.



En tant que directeur général national, Ajay Vij élargira ses responsabilités actuelles en tant que responsable des services d'entreprise et du développement durable pour l'Inde, afin d'assurer un leadership global et de favoriser une prise de décision coordonnée pour les priorités clés de l'entreprise.



Sandeep Dutta, responsable des ventes en Inde, dirigera désormais l'unité de marché d'Accenture en Inde, en tant que responsable de la conduite des affaires et des opérations sur le marché national. Elle sera également chargée de travailler avec les communautés d'affaires locales et de représenter Accenture auprès des organismes industriels et commerciaux locaux.