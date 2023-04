Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Accenture: Alan Jope, le DG d'Unilever, va entrer au conseil information fournie par Cercle Finance • 14/04/2023 à 13:57









(CercleFinance.com) - Accenture a annoncé vendredi qu'il allait proposer à ses actionnaires de nommer Alan Jope, l'actuel directeur général d'Unilever, à son conseil d'administration.



Agé de 59 ans, Alan Jope avait annoncé en septembre dernier son intention de quitter la direction du géant anglo-néerlandais des produits de grande consommation à la fin 2023 après cinq années passées à ce poste.



Chez Accenture, il rejoindra également au sein du comité de nomination, de la gouvernance et du développement durable.



Avec cette nomination, le conseil d'administration sera désormais composé de neuf administrateurs indépendants ou externes au groupe technologique, la directrice générale Julie Sweet étant la seule salariée de la société siégeant au conseil.





Valeurs associées ACCENTURE-A Tradegate +0.27% ACCENTURE-A LSE -100.00% ACCENTURE-A NYSE 0.00%