Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Accenture: acquisition en Inde dans la conception de puces information fournie par Cercle Finance • 08/07/2024 à 14:47









(CercleFinance.com) - Accenture a annoncé lundi l'acquisition d'Excelmax Technologies, un groupe indien spécialisé dans la conception de puces, pour un montant qui n'a pas été dévoilé.



Le géant américain du conseil en technologie explique que le rachat de cette entreprise basée à Bangalore va lui permettre de renforcer son expertise dans l'ingénierie des semi-conducteurs, alors que le secteur est en plein boom du fait de l'émergence de l'IA, des centres de données et de l'informatique 'edge'.



Excelmax proposer des services d'aide à la conception personnalisée pour les systèmes sur silicium, que ce soit pour des appareils électroniques grand public ou des plateformes technologiques, pour des clients dans l'automobile, les télécommunications ou la 'high-tech'.



Créée en 2019, la société emploie 450 ingénieurs dont les domaines d'expertise s'étendent des puces logiques et analogiques aux procédés de fabrication.



Accenture souligne que cette acquisition s'inscrit dans le sillage de celle d'XtremeEDA, une société basée à Ottawa (Canada) également spécialisée dans les services de conception de système sur silicium, en 2022.





Valeurs associées ACCENTURE-A 299,12 USD NYSE 0,00%