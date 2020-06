Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Accenture : acquisition du cabinet français Sentelis Cercle Finance • 15/06/2020 à 14:11









(CercleFinance.com) - Accenture a annoncé lundi l'acquisition du cabinet de conseil informatique français Sentelis afin de développer ses compétences dans l'intelligence artificielle, sans préciser les modalités financières de l'opération. Dans un communiqué, le groupe américain explique que le rachat de cette entreprise parisienne créée en 2011 et comptant une cinquantaine de salariés va lui permettre de renforcer son activité sur le marché français des solutions analytiques, de l'apprentissage des ordinateurs et de l'ingénierie des données. Sentelis - qui s'est notamment spécialisé dans le domaine de la stratégie, de l'architecture, de la gouvernance et de la gestion des données - compte des groupes de la trempe de BNP Paribas, Carrefour et SwissLife parmi ses principaux clients.

Valeurs associées ACCENTURE-A Tradegate -0.95% ACCENTURE-A LSE -100.00% ACCENTURE-A NYSE 0.00%