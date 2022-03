Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Accenture: acquisition du cabinet Alfa Consulting en Espagne information fournie par Cercle Finance • 24/03/2022 à 11:09









(CercleFinance.com) - Accenture annonce l'acquisition d'Alfa Consulting, un cabinet de conseil barcelonais spécialisé dans les stratégie d'opération des industries à fort capital.



Cette acquisition va renforcer les capacités d'Accenture à aider ses clients en Espagne, au Portugal et au Mexique à transformer leurs chaînes d'approvisionnement afin de les rendre plus résilientes, réactives et durables. Les termes de la transaction n'ont pas été dévoilés.



Alfa Consulting possède des connaissances approfondies et des atouts reconnus sur le marché comme les méthodologies analytiques, l'organisation la main-d'oeuvre, la maintenance, la gestion des sous-traitants...



Les 52 consultants hautement spécialisés de l'entreprise rejoindront la fonction Supply Chain & Operations d'Accenture, qui aide les clients avec une visibilité de bout en bout du réseau d'approvisionnement,





