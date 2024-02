Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Accenture: acquisition du brésilien Tenchi Security information fournie par Cercle Finance • 02/02/2024 à 14:52









(CercleFinance.com) - Accenture annonce avoir réalisé un investissement stratégique par l'intermédiaire d'Accenture Ventures, dans Tenchi Security, une société brésilienne de gestion des cyber-risques basée à São Paulo.



Accenture exploitera la plateforme SaaS de Tenchi comme nouveau composant de son offre de services de sécurité gérés pour aider les organisations à réduire les cyber-risques tout au long de leur chaîne d'approvisionnement.



'Tenchi et Accenture offriront aux organisations une solution complète de sécurité de gestion des risques de la chaîne d'approvisionnement qui leur permettra d'identifier les cyber-risques plus rapidement et de les aider à faire face aux cybermenaces', explique Paolo Dal Cin, responsable mondial d'Accenture Security.







