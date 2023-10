Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Accenture: acquisition de ON Service GROUP en Allemagne information fournie par Cercle Finance • 18/10/2023 à 12:58









(CercleFinance.com) - Accenture annonce l'acquisition de l'allemand ON Service GROUP, un fournisseur de services de processus métier, spécialisé dans les opérations d'assurance.



L'acquisition d'ON Service GROUP renforcera les capacités d'Accenture dans les opérations d'assurance, en élargissant la gamme de services disponibles aux clients en Allemagne pour les processus commerciaux d'assurance tels que les ventes et l'administration des polices.



Cette acquisition renforcera également a capacité d'Accenture à gérer l'ensemble de la chaîne de processus tout en aidant ses clients à optimiser leurs opérations, à être plus agiles et à stimuler leur croissance grâce aux services numériques.



Les termes de la transaction n'ont pas été divulgués.





