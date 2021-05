Accenture : acquisition de la société Linkbynet

(CercleFinance.com) - Accenture annoncé son projet d'acquisition de la société Linkbynet. Il s'agit de l'un des principaux fournisseurs de services cloud français spécialisé dans l'optimisation et les services gérés du cloud, la transformation du cloud et la sécurité du cloud. Les conditions financières de la transaction n'ont pas été annoncées.

' L'ajout de l'équipe de la société de plus de 900 professionnels hautement qualifiés, qui détiennent 400 certifications de grands fournisseurs de cloud tels qu'Alibaba, Amazon, Google et Microsoft, améliorerait encore les capacités mondiales d'Accenture Cloud First ' indique le groupe.

' L'équipe talentueuse de Linkbynet apporterait une spécialisation approfondie dans le cloud et l'ingénierie, des services gérés, des outils technologiques sophistiqués et des renseignements sur la cybersécurité.' a déclaré Karthik Narain, responsable mondial d'Accenture Cloud First.