Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Accenture: acquisition de la société Innotec Security information fournie par Cercle Finance • 02/11/2023 à 16:33









(CercleFinance.com) - Accenture annonce avoir fait l'acquisition de la société espagnole Innotec Security, une société privée spécialisée dans la cybersécurité en tant que service, la cyber-résilience et la gestion des cyber-risques.



Fondé en 2002 à Madrid, Innotec Security est l'un des fournisseurs de services de cybersécurité les plus importants sur le marché espagnol.



Cette opération ajoutera 500 professionnels de la cybersécurité aux 20 000 professionnels d'Accenture Security dans le monde, faisant d'Accenture Security l'un des principaux acteurs de services de sécurité gérés (MSS) en Espagne.



Les termes financiers n'ont pas été révélés.





Valeurs associées ACCENTURE-A Tradegate +1.41% ACCENTURE-A LSE -100.00% ACCENTURE-A NYSE +1.89%