Accenture: acquisition de la société cloud Mindcurv

(CercleFinance.com) - Accenture annonce avoir accepté d'acquérir Mindcurv, une société cloud native d'expérience numérique et d'analyse de données spécialisée dans les logiciels composables, l'ingénierie numérique et les services commerciaux.



Avec cette acquisition, Accenture Song étend davantage ses services commerciaux à ses clients du monde entier.



Les conditions de l'acquisition auprès des sociétés d'investissement en capital-investissement Genui et Primepulse n'ont pas été divulguées.





Valeurs associées ACCENTURE-A Tradegate +0.89% ACCENTURE-A LSE -100.00% ACCENTURE-A NYSE +0.17%