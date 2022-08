Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Accenture: acquisition de la société brésilienne Tenbu information fournie par Cercle Finance • 01/08/2022 à 16:26









(CercleFinance.com) - Accenture annonce l'acquisition de Tenbu, une société brésilienne de données sur le cloud spécialisée dans des domaines de l'analyse, du Big Data et de l'apprentissage automatique.



Forte de plus de 150 certifications, l'équipe de 170 spécialistes des données de Tenbu rejoindra l'équipe Data & AI au sein d'Accenture Cloud First.



L'acquisition étend les capacités d'Accenture Cloud First à travers l'Amérique latine permettant notamment d'aider les clients à libérer la valeur commerciale des données.



Basée à Sao Paulo, Tenbu guide ses clients tout au long du parcours des données cloud en utilisant les talents, la technologie et les données pour conduire la transformation de l'entreprise.



Les conditions de l'acquisition n'ont pas été divulguées.









