Accenture: acquisition de la société australienne The Lumery

(CercleFinance.com) - Accenture a annoncé dimanche avoir acquis The Lumery, un cabinet de conseil en technologies marketing (martech) basé à Melbourne qui aide les grandes organisations à offrir des expériences client fluides et à transformer leurs services marketing.



L'acquisition renforcera les capacités de transformation marketing d'Accenture Song, le groupe créatif technologique de la société.



Cette opération reflète l'investissement continu d'Accenture Song pour aider les entreprises australiennes à répondre aux changements rapides du martech.



Accenture estime que les dépenses mondiales en matière de 'martech' devraient grimper de 64 % pour atteindre 216 milliards de dollars en 2027.



' Il existe un grand intérêt pour l'utilisation de la technologie pour mieux comprendre les clients australiens et pour rationaliser, améliorer et transformer les efforts de marketing et de vente, en particulier avec l'essor de l'IA générative' a commenté Mark Green, responsable de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande chez Accenture Song.







