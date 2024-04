Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Accenture: acquisition de l'italien Intellera Consulting information fournie par Cercle Finance • 02/04/2024 à 14:41









(CercleFinance.com) - Accenture annonce l'acquisition de Intellera Consulting, un cabinet de conseil italien opérant dans les secteurs de l'administration publique et de la santé.



Cette acquisition s'inscrit dans la volonté constante d'Accenture d'aider les organismes de service public italiens à améliorer et à transformer leurs services aux citoyens.



Fondé en 2021, avec des bureaux principaux à Rome et Milan, Intellera Consulting, soutenu par Gyrus Capital, se compose d'une équipe multidisciplinaire de plus de 1400 employés travaillant à faciliter l'utilisation des fonds de l'UE dans le cadre du Plan national de relance et de résilience (NRRP).



'L'intégration de nouveaux talents et compétences d'Intellera élargira nos capacités à offrir de l'innovation et de la transformation à nos clients de la fonction publique', a commenté a déclaré Mauro Macchi, président-directeur général d'Accenture Italia.





