Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Accenture: acquisition de l'espagnol Boslan information fournie par Cercle Finance • 02/08/2024 à 12:55









(CercleFinance.com) - Accenture annonce l'acquisition de Boslan, un fournisseur de services de gestion pour les grands projets d'infrastructures, dont le siège social est à Bilbao, en Espagne.



Avec Boslan, Accenture compte 'réinventer la manière dont [les] clients conçoivent et exécutent des projets d'infrastructures à bilan carbone nul'.



En appliquant l'intelligence artificielle (IA) et d'autres technologies numériques à la gestion du cycle de vie des actifs, Accenture et l'équipe Boslan aideront les clients à optimiser leurs investissements dans les projets et à devenir plus rapidement neutres en carbone.





Valeurs associées ACCENTURE-A 328,06 USD NYSE -0,77%