Accenture : acquisition de l'allemand fable+

(CercleFinance.com) - Accenture a annoncé mercredi l'acquisition de fable+, une société de conseil allemande spécialisée dans les outils analytiques pour le lieu de travail. Basé à Mannheim et à Berlin, fable+ - qui affiche un effectif de quelque 50 personnes - a développé une application 'cloud' qui permet de mesurer la santé psychologique et la performance des équipes au sein des entreprises. Les termes financiers de l'opération n'ont pas été spécifiés.

