Accenture: acquisition de l'allemand consus.health

(CercleFinance.com) - Accenture a annoncé l'acquisition de consus.health, un cabinet de conseil allemand spécialisé dans la gestion des soins de santé.



Cette acquisition permettra à Accenture de renforcer ses capacités en transformation numérique et services gérés, et d'améliorer la qualité des soins pour les prestataires de santé en Allemagne, Autriche et Suisse.



Fondée en 2012, consus.health sert plus de 600 prestataires de soins et hôpitaux, offrant des services de stratégie, gestion financière, infrastructure et logistique.



L'équipe de 140 experts de consus.health rejoindra Accenture, renforçant ainsi ses offres de services dans le secteur de la santé.





Valeurs associées ACCENTURE-A 337,05 USD NYSE +1,13%