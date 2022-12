Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Accenture: acquisition de l'agence australienne Fiftyfive5 information fournie par Cercle Finance • 02/12/2022 à 14:09









(CercleFinance.com) - Accenture a annoncé vendredi l'acquisition de Fiftyfive5, une agence de conseil spécialisée dans la connaissance des clients, afin d'accélérer sa croissance en Australie et en Nouvelle-Zélande.



Créée en 2010, Fiftyfive5 propose des services allant de la stratégie de marque à la fidélité des consommateurs en passant par le suivi de l'image de marque en ligne et les outils de mesure de l'expérience client.



Ses clients sont issus pour la plupart des secteurs de la santé, de l'administration publique, de la grande consommation, des services financiers, des médias, du tourisme et de la technologie.



Son effectif, composé de plus de 200 personnes réparties entre l'Australie, Singapour, la Nouvelle-Zélande et Londres, est appelé à grossir les rangs des équipes d'Accenture.



Les termes financiers de l'acquisition n'ont pas été révélés.





