Accenture: acquisition de Flutura, société indienne d'IA

(CercleFinance.com) - Accenture fait part de son intention d'acquérir la société d'intelligence artificielle (IA) industrielle Flutura, dont le siège est situé à Bangalore (Inde).



Flutura renforcera les services d'IA industrielle d'Accenture pour augmenter les performances des usines, des raffineries et des chaînes d'approvisionnement tout en permettant aux clients d'atteindre plus rapidement leurs objectifs de zéro net.



Accenture compte d'apporter les capacités de Flutura à ses clients des secteurs de l'énergie, de la chimie, des métaux, des mines et de la pharmacie.



Les termes de cet accord n'ont pas été divulgués.





Valeurs associées ACCENTURE-A Tradegate +0.79% ACCENTURE-A LSE -100.00% ACCENTURE-A NYSE +1.02%