Accenture: acquisition de Comtech Group au Canada

(CercleFinance.com) - Accenture annonce l'acquisition de Comtech Group, une société de conseil et de gestion de programmes pour des projets d'infrastructure au Canada et aux États-Unis.



Comtech Group a été fondé en 1994 et son siège social est à Toronto. Ses clients sont des entreprises de transport, d'infrastructures, de fabrication industrielle, de construction, d'électricité et de services publics des secteurs public et privé.



L'entreprise compte env. 300 personnes et dispose de bureaux au Canada et aux États-Unis.



Les termes du contrat ne sont pas divulgués.





