Accenture: acquisition dans le secteur bancaire en Autriche

(CercleFinance.com) - Accenture a annoncé mercredi avoir fait l'acquisition d'Allgemeines Rechenzentrum (ARZ), un fournisseur de services technologiques auprès du secteur bancaire autrichien.



Basé à Vienne et à Innsbruck, ARZ exploite un centre de compétences et d'innovation destiné aux établissements financiers en Autriche.



ARZ, qui était jusqu'ici détenu par Volksbanken et Hypobanken, compte autour de 600 employés.



Les termes financiers n'ont pas été dévoilés.





