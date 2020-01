Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Accenture : acquisition dans la cybersécurité Cercle Finance • 07/01/2020 à 14:25









(CercleFinance.com) - Accenture annonce un accord pour acquérir, auprès de Broadcom, l'activité de services de cybersécurité de Symantec, transaction dont les termes financiers ne sont pas précisés et dont la finalisation, soumise aux conditions usuelles, est attendue en mars 2020. 'L'acquisition fera d'Accenture Security l'un des premiers fournisseurs de services de sécurité gérés, renforçant encore sa capacité à aider les entreprises à anticiper, détecter et répondre rapidement aux cyber-menaces', souligne le groupe de conseil. L'activité en question comprend six centres d'opération situés aux Etats-Unis, au Royaume Uni, en Inde, en Australie, à Singapour et au Japon. Sur son exercice 2019, Accenture a investi près de 1,2 milliard de dollars sur 33 acquisitions dans le monde.

Valeurs associées ACCENTURE-A Tradegate -0.67% ACCENTURE-A LSE -100.00% ACCENTURE-A NYSE 0.00%