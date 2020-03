Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Accenture : acquisition d'un spécialiste de la cyber-défense Cercle Finance • 06/03/2020 à 12:42









(CercleFinance.com) - Le groupe Accenture annonce l'acquisition de Context, un fournisseur de services de sécurité de l'information basé à Londres. Fondée en 1998, Context fournit des services de cyber-défense haut de gamme, en particulier pour le secteur financier. Les termes de l'accord n'ont pas été dévoilés. Plus tôt cette année, Accenture avait annoncé acquérir les activités de cybersécurité de Symantec.

Valeurs associées ACCENTURE-A Tradegate -3.92% ACCENTURE-A LSE -100.00% ACCENTURE-A NYSE -3.38%