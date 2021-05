Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Accenture : acquisition d'actifs auprès de ThinkTank Cercle Finance • 04/05/2021 à 14:42









(CercleFinance.com) - Accenture a annoncé mardi qu'il allait procéder au rachat de certains actifs de ThinkTank, un spécialiste de l'engagement numérique basé à Denver (Colorado). Le périmètre de la transaction porte notamment sur 'Engage', une plateforme 'cloud' collaborative pour la transformation de l'entreprise que le géant américain du conseil compte associer à myConcerto, sa propre plateforme intégrée basée sur la connaissance des données. Avec cette offre commune, Accenture estime qu'il sera mieux armé pour aider ses clients à adopter et déployer rapidement des applications logicielles d'entreprise. Les termes financiers de l'opération n'ont pas été précisés.

Valeurs associées ACCENTURE-A Tradegate -0.25% ACCENTURE-A LSE -100.00% ACCENTURE-A NYSE 0.00%