Accenture: acquiert Morphus, une société de cybersécurité

(CercleFinance.com) - Accenture annonce avoir acquis Morphus, un fournisseur privé de services de cyberdéfense, de gestion des risques et de renseignement sur les cybermenaces basé au Brésil. Les conditions financières n'ont pas été divulguées.



Selon la récente étude d'Accenture sur les cybermenaces, le Brésil est l'une des principales victimes des logiciels malveillants de type 'infostealer', c'est-à-dire des logiciels malveillants conçus pour voler les informations des victimes, comme les mots de passe.



'Cette acquisition apporte plus de 230 professionnels hautement qualifiés, faisant d'Accenture l'un des plus grands prestataires de services professionnels en cybersécurité au Brésil', déclare Paolo Dal Cin, qui dirige Accenture Security au niveau mondial.



Rawlison Brito, directeur général de Morphus, ajoute: 'Avec Accenture, nous pouvons poursuivre nos recherches sur les cybermenaces et développer nos études avancées sur la cybersécurité en collaborant avec des experts en recherche sur la sécurité à l'échelle mondiale'.



Depuis 2015, Accenture Security a procédé à 16 acquisitions dont la société brésilienne Real Protect, ainsi que des sociétés cybernétiques européennes Sentor et Openminded en 2021.





