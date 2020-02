Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Accenture : acquiert l'agence néerlandaise VanBerlo Cercle Finance • 19/02/2020 à 14:19









(CercleFinance.com) - Accenture a réalisé l'acquisition de l'agence néerlandaise de conception de produits et d'innovation VanBerlo, les experts-conseils et les agences créatives se faisant de plus en plus de concurrence. L'expert informatique a déclaré que cette acquisition renforcerait ses capacités pour aider les clients à bénéficier de la fusion des produits physiques et des services numériques. Basée à Eindhoven, VanBerlo développe des solutions connectées intelligentes qui combinent des objets avec des services numériques, en utilisant des technologies telles que les capteurs, l'intelligence artificielle et l'analyse de données pour les clients des secteurs des biens de consommation, des soins de santé et des banques. Les termes de l'accord n'ont pas été dévoilés.

Valeurs associées ACCENTURE-A Tradegate +0.13% ACCENTURE-A LSE -100.00% ACCENTURE-A NYSE 0.00%