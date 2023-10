Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Accenture: achète Signal, société de marketing japonaise information fournie par Cercle Finance • 02/10/2023 à 12:54









(CercleFinance.com) - Accenture annonce aujourd'hui l'acquisition de Signal, une société de marketing intégré basée à Tokyo.



Signal, qui appartenait auparavant à Vector, le plus grand groupe de relations publiques au Japon, propose des services de marketing intégrés combinant des capacités en matière de relations publiques, de gestion des médias sociaux, de marketing d'influence, d'opérations publicitaires, de recherche et de production Web.



Avec cette acquisition, environ 100 experts du secteur de Signal vont rejoindre l'équipe des opérations marketing d'Accenture au Japon.



' Ensemble, nous améliorerons notre capacité à créer de la croissance et à accélérer la transformation de l'entreprise de nos clients en créant un solide avantage concurrentiel sur le marché ', a expliqué en substance Atsushi Egawa, qui dirige les activités d'Accenture au Japon.





Valeurs associées ACCENTURE-A Tradegate +0.69% ACCENTURE-A LSE -100.00% ACCENTURE-A NYSE +2.11%