Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Accenture : achète les sociétés Avenai (Canada) et Myrtle (U Cercle Finance • 07/10/2020 à 16:20









(CercleFinance.com) - Accenture annonce l'acquisition d'Avenai, une société canadienne de conseil et de services technologiques qui a vu le jour en 2012. Depuis sa création, Avenai s'est bâti une 'solide réputation' auprès des clients gouvernementaux et commerciaux des régions d'Ottawa et de Toronto, passant de quatre salariés à plus de 70 actuellement, a déclaré le géant informatique dans un communiqué. Hier, Accenture avait déjà annoncé la reprise de Myrtle, une société de conseil en opérations industrielles. Basée à Houston, cette société dispose de clients dans de nombreux secteurs : produits de consommation, sciences de la vie, produits chimiques, mines et autres industries manufacturières lourdes, a déclaré Accenture. Dans les deux cas, les conditions financières n'ont pas été divulguées.

Valeurs associées ACCENTURE-A Tradegate -0.38% ACCENTURE-A LSE -100.00% ACCENTURE-A NYSE +0.23%