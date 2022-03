Accenture: achète Inrupt, expert de la gestion de données information fournie par Cercle Finance • 29/03/2022 à 15:42

(CercleFinance.com) - Accenture annonce avoir réalisé un investissement stratégique, via Accenture Ventures, dans Inrupt, une société offrant aux utilisateurs un moyen de reprendre le contrôle de leurs données personnelles en ligne tout en réinventant la façon dont les entreprises et les gouvernements gèrent les données numériques.



Il s'agit concrètement de permettre aux entreprises et aux gouvernements d'offrir aux clients et aux citoyens des coffres-forts contenant leurs données personnelles et de permettre aux personnes de décider quelles données partager -ou non- entre les applications et les services.



'La gestion et le stockage des données personnelles est un processus fragmenté pour les entreprises qui rend difficile pour les utilisateurs de comprendre où résident leurs données et qui en a le contrôle', explique Tom Lounibos, directeur général d'Accenture Ventures.



'Avec notre puissante technologie open source, nous travaillons à créer une nouvelle ère Internet en donnant aux individus le contrôle de leurs données, en donnant aux organisations de nouvelles opportunités de créer de la valeur pour les clients et en permettant aux développeurs de prospérer sur un marché ouvert de l'innovation', ajoute le fondateur du World Wide Web et cofondateur d'Inrupt, Sir Tim Berners-Lee.