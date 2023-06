Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Accenture: achète Flutura, une société indienne d'IA information fournie par Cercle Finance • 23/06/2023 à 14:51









(CercleFinance.com) - Accenture annonce avoir finalisé l'acquisition de Flutura, une société d'intelligence artificielle (IA) industrielle, dont le siège se situe à Bangalore (Inde).



Flutura va renforcer les services d'IA industrielle d'Accenture pour les clients des secteurs de l'énergie, de la chimie, des métaux, des mines et de la pharmacie.



Les termes de la transaction n'ont pas été précisés.





