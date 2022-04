Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Accenture: achète Ergo, spécialiste du big data et de l'IA information fournie par Cercle Finance • 21/04/2022 à 16:46









(CercleFinance.com) - Accenture annonce aujourd'hui l'acquisition de l'entreprise argentine Ergo, une structure basée à Buenos Aires spécialisée dans l'analyse et l'exploitation des données, le big data et l'intelligence artificielle (IA). Les salariés d'Ergo seront intégrés aux équipes Data & AI d'Accenture Cloud First.



Cette acquisition permettra à Accenture de proposer ses services sur le marché sud-américain, notamment en Argentine, au Chili ou encore en Colombie.



Fondée en 2004, Ergo propose d'accompagner à ses clients de s'appuyer sur l'analyse des données et l'IA pour prendre les meilleures décisions commerciales possibles. Les données du cloud sont ainsi transformées en capital intellectuel, créant 'une source unique et fiable d'informations'.



Les conditions financières de l'acquisition n'ont pas été divulguées.





