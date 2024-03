Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Accenture: achat de GemSeek, analyste de l'expérience client information fournie par Cercle Finance • 08/03/2024 à 16:31









(CercleFinance.com) - Accenture annonce avoir finalisé l'acquisition de GemSeek, l'un des principaux fournisseurs d'analyses de l'expérience client notamment via des modèles prédictifs basés sur l'IA.



Cette acquisition souligne l'investissement continu d'Accenture Song, le plus grand groupe créatif technologique au monde, dans les capacités de données et d'IA pour aider ses clients à développer leur activité et à maintenir leur pertinence auprès des clients.



L'acquisition de GemSeek annoncée précédemment le 20 février 2024 ajoute plus de 170 personnes à Accenture Song, apportant une expertise en matière d'analyse avancée et de gestion de programmes d'expérience client, ainsi que des technologies propriétaires.





Valeurs associées ACCENTURE-A Tradegate -0.88% ACCENTURE-A LSE -100.00% ACCENTURE-A NYSE -0.81%