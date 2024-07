Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Accenture: accord pour l'acquisition de Logic information fournie par Cercle Finance • 16/07/2024 à 15:26









(CercleFinance.com) - Accenture annonce avoir conclu un accord pour acquérir Logic, une entreprise états-unienne, basée dans le Minnesota, et spécialisée dans les services technologiques pour le secteur du commerce de détail.



Logic, qui compte environ 800 professionnels et des bureaux dans 11 pays, aide les détaillants à stimuler la fidélité des clients, augmenter les revenus et accroître l'agilité grâce à la technologie.



Cette acquisition renforcera les capacités d'Accenture en matière de transformations technologiques pour ses clients du commerce de détail.





