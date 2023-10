Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Accenture: accord pour l'acquisition de 6point6 information fournie par Cercle Finance • 31/10/2023 à 14:53









(CercleFinance.com) - Accenture annonce avoir signé un accord pour acquérir 6point6, un cabinet britannique de conseil technologique spécialisé dans le cloud, les données et la cybersécurité.



Fondée en 2012, 6point6 a fait ses preuves dans la réalisation de projets à grande échelle pour le gouvernement central britannique afin de transformer les capacités numériques et de moderniser les systèmes existants. La société emploie 400 personnes autour de trois domaines clés : la transformation numérique, les données et la cybersécurité.



La finalisation de l'acquisition est soumise aux conditions de clôture habituelles, y compris l'obtention de l'autorisation réglementaire. Les termes de la transaction n'ont pas été divulgués.





