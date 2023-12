Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Accenture: accord pour l'acquisition de 2 cabinets italiens information fournie par Cercle Finance • 22/12/2023 à 11:38









(CercleFinance.com) - Accenture a signé un accord pour acquérir Customer Management IT et SirfinPA, deux cabinets de conseil technologiques italiens en copropriété soutenant le secteur public et spécialisés dans la justice et la sécurité publique.



Fondés en 2010, avec des bureaux à Rome, Naples et Cosenza, Customer Management IT et SirfinPA sont décrits comme 'des acteurs majeurs du secteur informatique italien'.



Cette acquisition s'inscrit dans la volonté d'Accenture d'aider les organismes de service public italiens à construire leur noyau numérique et à fournir des services améliorés aux citoyens qu'ils servent.



' Nous continuons de renforcer nos services et nos offres pour le secteur public italien avec ces deux sociétés leaders qui apportent plusieurs décennies d'expérience dans le secteur ', a déclaré Mauro Macchi, président-directeur général d'Accenture Italie.



La transaction est soumise aux conditions de clôture habituelles et devrait être finalisée dans les mois à venir.





