Accenture: accord pour l'acquisition d'Insight Sourcing

(CercleFinance.com) - Accenture annonce la conclusion d'un accord pour acquérir Insight Sourcing, un fournisseur de services d'approvisionnement stratégiques.



Insight Sourcing élargira les services d'approvisionnement d'Accenture pour les sociétés de capital-investissement et les secteurs des biens de consommation, de la vente au détail, de la technologie et de l'industrie.



Insight Sourcing aide ses clients à optimiser les coûts lors de l'approvisionnement et de la négociation de contrats pour des matériaux directs (ex: métaux, électronique, ingrédients alimentaires, produits chimiques...), des matériaux indirects (ex: logistique, emballage, informatique...), des services liés aux dépenses d'investissement. (ex: construction, équipement des installations) et gestion des approvisionnements en énergie.



Insight Sourcing ajoutera environ 220 consultants en sourcing à la pratique Sourcing & Procurement d'Accenture au sein de sa fonction Supply Chain & Operations.





