Accenture : accord informatique avec le réassureur Scor

(CercleFinance.com) - Accenture a aidé le réassureur français Scor à transformer sa fonction financière interne en numérisant les processus commerciaux clés, a déclaré le groupe de conseil informatique. Accenture a déclaré avoir aidé Scor à mettre en oeuvre la plate-forme de ServiceNow, qui a simplifié les fonctions commerciales critiques, car le nouveau système gère environ 30 processus financiers clés, dont certains avec automatisation robotisée des processus. L'automatisation a réduit la charge de travail car de nombreux processus, y compris le processus de clôture trimestrielle, étaient auparavant menés manuellement, à l'aide de feuilles de calcul, du courrier électronique et du téléphone. Cela a posé un grand défi pour une entreprise qui compte plus de 100 entités juridiques réparties sur six continents, a déclaré Accenture.

