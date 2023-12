Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Accenture: accord de trois ans avec la compagnie Riyadh Air information fournie par Cercle Finance • 18/12/2023 à 15:40









(CercleFinance.com) - Accenture annonce la signature d'un accord stratégique de trois ans avec Riyadh Air afin de lui apporter son soutien technologique et ses capacités, alors que la compagnie vise à devenir 'la première compagnie aérienne numérique au monde'.



Concrètement, Accenture aidera à la mise en place d'une infrastructure uniquement sur le coud. cloud, sans oublier les capacités de cybersécurité, les services gérés et les opérations de Riyadh Air, alors que la compagnie aérienne se prépare à son lancement.



L'initiative permettra à Riyadh Air d'opérer dans une nouvelle ère de l'aviation avec des services numériques à la base, en utilisant des technologies de pointe telles que les données cloud et l'IA pour contribuer à offrir une expérience de voyage fluide à ses clients et employés.





Valeurs associées ACCENTURE-A Tradegate -0.29% ACCENTURE-A LSE -100.00% ACCENTURE-A NYSE -0.61%