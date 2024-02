Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Accenture: accord de deux ans avec l'Université George Mason information fournie par Cercle Finance • 27/02/2024 à 14:40









(CercleFinance.com) - Accenture annonce avec finalisé un accord de deux ans avec l'Université George Mason (Virgine, USA) afin de déployer le cloud Salesforce Education et de nouvelles solutions marketing visant à transformer l'expérience étudiante au sein de l'Université.



Mason et Accenture se concentreront dans un premier temps sur l'alignement des données via deux outils Education Cloud: Réussite des étudiants et Recrutement et admissions.



Accenture identifiera et déploiera également des outils de marketing et de communication supplémentaires pour améliorer ces applications.



L'expérience d'Accenture dans la personnalisation et l'intégration de Salesforce Education Cloud dans les systèmes existants contribuera à faire progresser les objectifs de l'université visant à soutenir de manière globale les étudiants à chaque étape de leur parcours universitaire à Mason et au-delà.





