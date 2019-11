Accenture : accord de collaboration avec Snam

(CercleFinance.com) - Accenture annonce un accord de collaboration avec l'opérateur de gazoducs italien Snam, pour étudier les solutions basées sur les technologies d'Internet des Objets (IoT) destinées aux réseaux énergétiques.

Ils chercheront des solutions pour appareils connectés à Internet et d'autres technologies -comme l'apprentissage automatique et l'intelligence artificielle- pour optimiser la surveillance et la maintenance d'infrastructure.

Cet accord s'inscrit dans le cadre du plan de Snam qui prévoit des investissements de plus de 1,4 milliard d'euros dans l'innovation et la transition énergétique d'ici 2023. Snam dispose des plus grands réseaux de transport et capacités de stockage de gaz en Europe.